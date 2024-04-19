Деменко — о чемпионской гонке в РПЛ: «Борьба продолжается»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после победы «быков» над «Факелом» (2:0) в матче 25-го тура.

«Не могу согласиться с тем, что у «Краснодара» остался менее тяжелый календарь игр. На самом деле, с командами из нижней части турнирной таблицы матчи будут гораздо сложнее, чем из верхней. Так или иначе, несмотря на календарь, борьба еще продолжается», — приводит слова бывшего футболиста издания «СЭ».

Стоит отметить, что сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, заработав 46 баллов.

При от лидирующего «Зенита» составляет одно очко. «Факел» располагается на 11-й строчке (26 баллов).