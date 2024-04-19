В «Пари НН» заявили, что Майга ждёт визу для полёта в Германию

Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор «Пари НН» рассказал о ситуации с Мамаду Майга. К сожалению, центральный полузащитник больше в этом сезоне не сыграет за «горожан» из-за полученной травмы колена.

«У Майга российское гражданство, документы оформляются исходя из сроков принимающей страны, в порядке для россиян. Нужно собрать больше документов, чем для легионеров», - говорит Мелик-Гусейнов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Майга уже не поможет «Пари НН» до конца сезона. Мамаду получил разрыв передней крестообразной связки колена в одном из недавних апрельских матчей «горожан».