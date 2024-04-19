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Влут рассказал о своём физическом состоянии

19 Апреля 2024 • 22:23 Комментировать
Сочи
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Урал
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21.04 18:15

По словам форварда екатеринбургского «Урала» Рая Влута, с каждым днём он чувствует себя лучше.

Напомним, нападающий не выходил на поле с мая 2023 года из-за травмы пяточной кости. В среду в матче Кубка России с «Ростовом» Влут в первые с того времени появился на поле, но не смог помочь своей команде добиться положительного результата (1:3).

- Да, я с каждым днем чувствую себя сильнее и сильнее. В матче против «Ростова» я чувствовал себя уверенно на поле, - передаёт слова футболиста «Матч ТВ».

«Урал» имеет в своей копилке 23 балла и занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье екатеринбургская команда на выезде встретится с «Сочи», начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
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СОЧИ УРАЛ
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