Деменко – о чемпионской гонке РПЛ: «Вся борьба ещё впереди»

Максим Деменко, бывший российский футболист оценил победу «Краснодара» над «Факелом». Этот матч открыл череду игр 25 тура Российской премьер-лиги, «быки» забили в ворота воронежцев два безответных мяча.

«Краснодар» выиграл по делу, а «Факел» же почти ничего не создал. «Зенит» ещё встретится с командами, с которыми тяжело играть. «Краснодару» важны потери очков петербуржцами. Вся борьба ещё впереди», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

На данный момент отставание «Краснодара» от «Зенита» составляет всего лишь один балл. У «Зенита» 47 баллов и первая строчка таблицы, но на игру меньше. У «Краснодара» 46 баллов и вторая строчка.