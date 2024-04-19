Гендиректор «Балтики» уверен, что клуб останется в РПЛ

«Балтика» по итогам сезона сможет сохранить прописку в РПЛ, уверен генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.

- Реально ли «Балтике» остаться в РПЛ? Однозначно! Другого варианта у нас нет. Мы сделаем все, чтобы остаться в РПЛ, - сказал Равиль Измайлов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Клуб из Калининграда имеет в своём активе 20 баллов и располагается на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата России.

20 апреля команда Сергея Игнашевича у себя дома сыграет против «Крыльев Советов», начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.