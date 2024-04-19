Ташуев: «Сами себе два гола организовали»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- «Краснодар» в четыре раза больше владел мячом и в три раза чаще бил. Можно ли сказать, что команде из Воронежа той самой наглости и не хватило?

- Я бы так не сказал. Мы прекрасно понимаем силу «Краснодара», это наши проблемы, в частности травмы и болезни у Прошина, Менделя, Якимова. Это для нас футболисты стержневые и профильные. У нас играет Никита Моцпан в центре поля, он атакующий футболист, хавбек, инсайд, даже больше нападающий, но вынужден играть опорного хавбека центрального. На таком уровне для команды это достаточно серьезные потери. Хотя я понимал, что у соперника будет больше владения. Тем не менее, мы не отсиживались и прессинговали много, перекрывали и пытались играть достаточно активно, много борьбы было. В первом тайме «Краснодар» имел моменты, три момента достаточно хороших и не реализовал их. Во втором - мы сами себе два гола организовали, к сожалению. Все эти ошибки на таком уровне наказываются. Обычно у нас одно сопротивление, но здесь футболисты высокого уровня и квалификации, у «Краснодара». Дорогие футболисты, они мощные, взрывные. Мы хотели спокойно распорядиться мячом, а нас наказали. Мы ребят призывали быть более надежными и вообще надежными, но отдали. По идее два гола мы сами отдали сопернику. Это наша основная ошибка, хотя у нас были хорошие моменты во втором тайме. Аппаев мог забивать, и Василий Черов один на один выскакивал, но не хватило мощности. Акбашев вываливался в острую позицию. Я бы не сказал. Цифры - одна ситуация, а вот именно мы понимали, что у нас есть шанс. И забей Хызыр, как бы всё пошло при 1:1 - неизвестно. Поэтому мы искали свой шанс, они были шансы. Но ошибки грубейшие в обороне привели к тому, что сами отдавали мяч сопернику и пропустили два гола. Те ситуации, что были у «Краснодара» в первом тайме, они не были реализованы, а во втором тайме мы сами, получается, подарили мячи. Но это футбол. К сожалению, не получилось, но мы старались.

- Еще в лазарет добавился Калинин. Что с его здоровьем, удалось ли Мастерному заменить Калинина?

- У нас Влад Мастерной весь сезон в составе играл, поэтому он нормальная составляющая. А так посмотрим, обследуем Игоря Калинина. Видно будет.

- То, что второй матч не может команда забить, вас это сильно расстраивает?

- Достаточно да, мы стараемся работать над этим, очень много работаем и направляем на взятие ворот, но пока немножечко от нас удача отвернулась. У нас были хорошие моменты с «Ростовом». Когда такое происходит, моментов много не бывает, надо реализовывать. Но пока немножко удача отвернулась и где-то исполнение, к сожалению. Будем надеяться. У нас впереди шесть матчей, мы все-таки будем ситуацию исправлять.