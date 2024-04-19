«Краснодар» ни разу не проиграл в сезоне РПЛ с Кайо в составе

Вечером пятницы «Краснодар» и «Факел» проводили свой матч в рамках 25 тура Российской премьер-лиги. «Быкам» удалось уверенно победить – 2:0. Забили Виктор Са и Джон Кордоба.

Но статистики из Opta Sports отметили игрока обороны – Кайо. Как гласят цифры, в восьми матчах текущего сезона РПЛ с Кайо в составе «Краснодар» ни разу не потерпел поражение. У команды пять побед и три ничейных исхода. Всего таких матчей было восемь, а в пяти из них «быки» сохранили свои ворота на замке.

Больше информации о том, как «Краснодар» добыл три очка и временно сократил отставание от «Зенита» - в ревью от нашей редакции.