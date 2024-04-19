Мусаев: «Я не думаю о чемпионской гонке»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Если судить по результату, то второй тайм был лучше. А что скажете по игре?

- Я доволен содержанием игры. Первый тайм ярким был. Мы много комбинировали и создавали моментов. Что очень важно - мы сыграли очень дисциплинированно в обороне. «Факел» - такая команда, у которой всегда есть моменты. Мы сыграли аккуратно. Конечно, хотелось бы забить раньше, и второй мяч, чтобы успокоить игру. Но в целом мы играли в футбол и комбинировали. Я поздравил ребят. Это не только результат, но и качество хорошее.

- Виктор Са - лучший футболист этого матча. Оцените его действия и взаимодействия с Джоном Кордобой. Потому что в эпизоде с первым голом Джон не пожадничал.

- Там не только эпизод с голом. Он еще создал несколько моментов за счет передач во второй темп, он хорошо играл под давлением и отрабатывал сзади. Это комплексный хороший матч в его исполнении.

- Перед уходом в раздевалку вы выдохнули. Напряжение спало сейчас ваше внутреннее? Или все-таки из-за чемпионской гонки оно по-прежнему высокое?

- Я не думаю о чемпионской гонке. Я всегда говорю, что для меня самое важное сейчас - это качество игры. И сегодня это качество было хорошее. Оно совпало с результатом, и я счастлив. Время пять дней, уже следующая игра впереди, поэтому нужно двигаться дальше.

- Правильно понимаю, что из тех матчей, которые команда уже провела после вашего возвращения, пока это самый качественный матч?

- Он самый ровный. У нас во всех матчах были какие-то провалы или куски хорошие или плохие. Это такой самый ровный матч с хорошей концентрацией и ровным качеством.