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Месси едва не избил Хакими, «Манчестер Сити» и Барселона» выбрали новых тренеров, а Зидан будет работать в Германии – в главных слухах недели рубрика

19 Апреля 2024 • 21:37 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, какой конфликт однажды произошёл в «ПСЖ», кто будет следующими тренерами «Манчестер Сити» и «Барселоны», и где будет тренировать Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси едва не избил Хакими

Лучше позже, чем никогда. В прессу просочилась информация о том, что по ходу сезона 2022/2023 в «ПСЖ» возник конфликт. Повздорили якобы Ашраф Хакими и звёздный Лео Месси. Горячий марокканский парень вспылил и едва не избил низкорослого аргентинца, благо ситуацию удалось погасить одноклубникам – вмешались Неймар и Серхио Рамос. В такой драке у Месси вряд ли были бы шансы на успех. Даже убежать было бы сложно, ведь Хакими известен своей высокой скоростью.

«Манчестер Сити» выбрал следующего тренера

В «Манчестер Сити» подозревают, что Хосеп Гвардиола не станет продлевать контракт с клубом и покинет его в 2025 году. По мнению большинства руководителей «горожан», испанский тренер захочет сделать паузу в карьере после девяти напряжённых сезонов в Англии. Уже сейчас в клубе готовят почву под уход Гвардиолы. Поговаривают, что в качестве преемника «Манчестер Сити» определил Мичела, чья «Жирона» проводит впечатляющий сезон. Руководители «горожан» считают, что Мичел похож на Гвардиолу во многих аспектах, что сделает смену рулевого плавной и менее болезненной. Кстати, заполучить Мичела «Манчестер Сити» будет не так сложно, поскольку City Football Group владеет и «Жироной» тоже.

«Барселона» выбрала нового тренера

Хави уходит из «Барселоны». После вылета команды из Лиги чемпионов шансы на то, что молодой специалист передумает и останется, кажутся призрачными. Слухи говорят о том, что руководители каталонского клуба уже выбрали нового тренера – команду примет Рафаэль Маркес. В настоящий момент мексиканец работает с молодёжным составом. В «Барсе» держат в уме кандидатуры более статусных специалистов, однако понимают, что в нынешних финансовых реалиях пригласить кого-то с солидным бэкграундом будет сложно – «сине-гранатовые» не могут гарантировать летние трансферы.

Дзюбу «сливают»

Будущее Артёма Дзюбы остаётся неопределённым и, как следствие, обсуждаемым. Действующий контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона. При этом в нём прописана опция автоматического продления. Она активируется, если футболист сделает ещё два результативных действия. По слухам, в «Локомотиве» было принято решение «сливать» Дзюбу. Нападающего якобы не ставят в состав для ограничения возможностей по результативным действиям. В «Локо» не хотят, чтобы трудовой договор с возрастным бомбардиром продлился, поскольку не видят Дзюбу частью проекта на будущее.

Зидан будет работать в Германии

«Бавария» продолжает искать нового тренера. В Мюнхене очень хотели вернуть Юлиана Нагельсманна, но специалист вдруг продлил контракт, по которому он работает со сборной Германии. Поговаривают, что «Баварию» объявление о будущем Нагельсманна застало врасплох. Теперь, если верить слухам, мюнхенцы нацелились на Зинедина Зидана, который уже почти три года не имеет клубной прописки. Проскакивала информация о том, что гранд Бундеслиги близок к договорённости с французом. Планом Б якобы является Ральф Рангник, ныне тренирующий сборную Австрии. Несколько лет назад он успел поработать в руководстве российского «Локомотива».

Слухи собирал Александр Тихий.  

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
19 Апреля 2024 в 21:54
Месси едва не избил Хакими (с) Ребят. судя по содержанию слухо-новости. это Хакими едва не избил аргентинца. Обманываете народ заголовками)
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