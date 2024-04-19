Колосков: Пиняев не готов к АПЛ, туда попадают только лучшие

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал свой комментарий о том, что вингером «Локомотива» Сергеем Пиняевым заинтересованы два английских гранда.

- Пиняев не готов к АПЛ. И не факт, что когда-то будет готов. Туда попадают только лучшие. А в этом сезоне Пиняев не блещет даже на уровне РПЛ. Но талант у него есть, с этим никто не спорит. Важно его не загнать, - передаёт слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее была информация, что интерес к 19-летнему полузащитнику проявляют «Манчестер Сити» и «Челси». Отмечалось, что трансфер может состояться уже ближайшим летом.

Пиняев принадлежит «Локомотиву» с 2023 года, до этого он выступал за самарские «Крылья Советов». В этом сезоне футболист записал на свой счёт три гола и сделал пять результативных передач на своих партнёров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

20 апреля «железнодорожники» в рамках РПЛ на выезде сыграют против казанского «Рубина», матч начнётся в 14:00 по столичному времени.