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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: Пиняев не готов к АПЛ, туда попадают только лучшие

19 Апреля 2024 • 21:29 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
1 3.10 X 3.25 2 2.45
Через 14 ч. 57 мин.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал свой комментарий о том, что вингером «Локомотива» Сергеем Пиняевым заинтересованы два английских гранда.

- Пиняев не готов к АПЛ. И не факт, что когда-то будет готов. Туда попадают только лучшие. А в этом сезоне Пиняев не блещет даже на уровне РПЛ. Но талант у него есть, с этим никто не спорит. Важно его не загнать, - передаёт слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее была информация, что интерес к 19-летнему полузащитнику проявляют «Манчестер Сити» и «Челси». Отмечалось, что трансфер может состояться уже ближайшим летом.

Пиняев принадлежит «Локомотиву» с 2023 года, до этого он выступал за самарские «Крылья Советов». В этом сезоне футболист записал на свой счёт три гола и сделал пять результативных передач на своих партнёров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

20 апреля «железнодорожники» в рамках РПЛ на выезде сыграют против казанского «Рубина», матч начнётся в 14:00 по столичному времени.


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Локомотив Москва Челси Манчестер Сити Вячеслав Колосков Сергей Пиняев ещё теги

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