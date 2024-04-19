Са - о чемпионской гонке: «В конце посмотрим, что произойдет»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Факел» Виктор Са для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вы забили свой первый гол за «Краснодар». Это тысячный гол для клуба. Ваши эмоции от того, что вошли в историю?

- Конечно, очень счастлив. Еще более в целом радует победа команды. Мы вернулись к себе, обрели уверенность. Число голов «Краснодара» - также очень приятно.

- С учетом вашего попадания в первом тайме в штангу нет досады, что не дубль сегодня?

- Да, конечно, во время игры немного расстроился, но во время матча всё происходит очень быстро. Нужно быстро концентрироваться. Слава богу, второй удар вышел более точным. Очень рад, что забил этот гол.

- После этой победы можно сказать, что «Краснодар» в чемпионской гонке?

- Конечно, нам нужно идти от игры к игре и продолжать работать в том же духе. А там уже посмотрим, что произойдет.