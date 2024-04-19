Са признан лучшим игроком матча «Краснодар» - «Факел»

Вечером пятницы «Краснодар» и воронежский «Факел» открывали 25-й по счёту тур Российской премьер-лиги. Южане победили с уверенным счётом на табло – 2:0.

Один из голов своей команды забил зимний новичок «Краснодара» Виктор Са. Как сообщает «Матч ТВ», Са признан лучшим игроком прошедшей встречи.

Отметим, что мяч стал для Са дебютным за свой клуб, также Виктор оформил тысячный по счёту гол в истории южан и навсегда вписал себя в летопись клуба.

Больше подробностей о поединке второй команды РПЛ с 11-й – в нашем послематчевом обзоре. Виктория позволила «Краснодару» пусть и временно, но сократить отставание от «Зенита» до одного балла.