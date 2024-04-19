«Краснодар» сыграл лишь второй матч без пропущенных голов за 14 туров

Любопытный факт – «Краснодар» сыграл лишь второй «сухой» матч за последние 14 туров Российской премьер-лиги.

Напомним, в пятницу вечером «быкам» удалось одержать уверенную победу над «Факелом» на старте 25 тура, которая смогла стать и «сухой» - 2:0. Викторию южанам принесли голы Виктора Са и Джона Кордобы.

На отрезке в последние 14 туров лишь один матч «Краснодар» завершал с нулём пропущенных мячей на табло – против ЦСКА 10 декабря прошлого года (1:0).

Ранее статистики сообщили, что «Краснодар» после своего матча 25 тура единолично возглавил список команд, которые чаще всего попадали в каркас ворот оппонентов.