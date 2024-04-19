«Факел» впервые проиграл при Ташуеве три раза подряд

Воронежский «Факел» впервые допустил три поражения подряд при Сергее Ташуеве в качестве главного тренера клуба.

Напомним, что вечером пятницы «огнеопасные» не совладали с «быками» в гостях и уступили всухую оппонентам – 0:2. До этого у клуба было разгромное поражение в Москве от ЦСКА (1:4) и поражение от «Ростова» дома с минимальным счётом.

А всего серия без побед у «Факела» насчитывает четыре матча подряд. Последний успех датирован 10 марта – тогда воронежцы сенсационно обыграли «Спартак» в Москве (2:0).

Сергей Ташуев возглавляет «Факел» с сентября 2023 года. При нём клуб вышел из зоны вылета и стыковых матчей. На данный момент клуб продолжает идти в середине турнирной таблицы и занимать 11 место с 26 очками. Однако ещё пара осечек вновь могут загнать воронежцев в опасную зону.

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