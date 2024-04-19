Белоус объяснил, почему Пиняев не уедет в АПЛ

Молодой полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев не сможет уехать играть в АПЛ сразу по нескольким причинам, заявил бывший вице-президент «железнодорожников» Юрий Белоус.

По его словам, препятствиями для возможного перехода футболиста в «Манчестер Сити» или «Челси», о котором писала пресса, станут как антироссийские настроения на туманном Альбионе, так и трудности с проведением оплаты трансфера из-за экономических санкций в отношении российских банков, сообщает «РБ Спорт».

В то же время, Белоус считает, что Пиняеву стоит попробовать свои силы в испанской Ла Лиге. В этой стране намного лояльнее относятся к россиянам, что подтверждает недавний трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».