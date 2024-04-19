«Краснодар» стал чистым лидером сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот

Вечером пятницы «Краснодар» уверенно победил дома воронежский «Факел» (2:0). Голами в составе южан отметились Виктор Са и Джон Кордоба.

Но и каркас ворот «огнеопасных» «быки» обстучали. Как сообщает Opta Sports, после вечерней встречи игроки «Краснодара» стали лидерами текущего сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот – их у команды набралось 13. На втором месте с 12 попаданиями идёт московское «Динамо», третье делят «Ахмат» и «Оренбург» - у обоих по 11. С девятью попаданиями на четвёртом месте «Зенит» и «Локомотив».

Больше подробностей о том, как завершился матч «Краснодара» и «Факела» - в нашем классическом ревью.