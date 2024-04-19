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«Краснодар» потушил «Факел» голами легионеров и продолжил погоню за «Зенитом»

19 Апреля 2024 • 20:59 Комментировать
Краснодар
2:0
Факел
окончен

«Краснодар» и «Факел» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 19 апреля на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар2:0Факел
(1:0) Виктор Са60'  
(2:0) Кордоба Джон86'  
Сафонов МатвейОлусегун ОлакунлеКайо Панталеао  70'Алонсо ХуниорОлаcа ЛукасКривцов НикитаСперцян ЭдуардКастаньо Кевин 72' (Ленини Пина ( 72') Кади 71' (Баньяц Михайло ( 71') Кордоба ДжонВиктор Са 68' (Батчи Жоау ( 68')
Запасные: Агкацев СтаниславВолков Сергей ЕвгеньевичКобнан МозесЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийШтепа Михаил
Гудиев ВиталийЧеров ВасилийСенхаджи РаянЮрганов Игорь  45'Калинин Игорь 46' (Мастерной Владислав ( 46') Альшин Ильнур 66' (Максимов Максим ( 66') Моцпан Никита 66' (Селе Табо ( 66') Квеквескири ИраклийМагаль Руслан  51'Аппаев ХызырМарков Евгений 57' (Акбашев Роман ( 57')
Запасные: Суслов КириллБагамаев АбдулаБрызгалов СергейИвлев АндрейБеленов АлександрБагателия Лука
19 апреля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Двадцать пятый тур РПЛ, который 24-й по счёту, открывали «Факел» и «Краснодар». Тот самый «Краснодар», по сути, лишивший нас золотой интриги на прошлой неделе. Футболисты Мусаева уступили «Зениту» дома и отстали на четыре очка от действующего чемпиона и лидера. Теперь «быки» обязаны были обыграть «Факел» дома и надеяться на осечку «Зенита». Со своей частью задачи вышли справляться Сперцян, Кривцов, Кади, Са, Олусегун и Кордоба.

Первые 15 минут ушли на разведку, на установку границ. «Краснодар» постепенно показал, что собирается давить. «Факел» правила игры принял, но оборонялся плотно, свободных зон в штрафной площади не давал. Как раз до 15-й минуты, когда Виктор Са слева прибежал, ловко обыграл Черова и прострелил на линию вратарской. Бил оттуда Сперцян, немного выгребая мяч из-под себя, и не попал в створ из убойной позиции. Реальнейший голевой момент.

«Факел» сигнал принял и бдительность усилил. Плотность игры резко увеличилась, «Краснодару» почти не давали продохнуть, подумать – комбинационный футбол «быков» просто завяз. Второго момента пришлось ждать долго и случился он опять после индивидуальных действий Са. Виктор обыграл двух защитников, прострелил на линию вратарской площади, откуда Джон Кордоба шарахнул в перекладину.

Мог забивать и сам бразилец. Под занавес тайма после долгой комбинации Виктор Са расщедрился на обводящий удар, потревожив штангу ворот Гудиева. В первой половине встречи каркас ворот работал куда больше голкипера, а голов так и не случилось. После перерыва ничего не изменилось в сценарии матча. «Краснодар» давил, нагнетал и всё-таки добился своего на исходе часа игры.

Навес Олусегуна Черов скинул на Альшина, а Ильнура подвела обработка. Кордоба моментально сориентировался и отбросил мяч на линию штрафной площади, откуда Виктор Са обводящим ударом попал точно в «шестёрку» - 1:0. Всё-таки дожали. Через 15 минут «Краснодар» увеличил преимущество после отбора и контратаки Ленини – Сперцян. Завершал Джон Кордоба, который продавил защитника и занёс мяч в сетку с пары метров, но после долго просмотра повторов арбитры заметили у колумбийца игру рукой. Гол не засчитали.

По иронии судьбы, тут же лучший момент в матче создал «Факел». Аппаев проскочил между двумя защитниками и в касание пробил метров с 11, совсем немного не попав в створ. Но второй гол всё-таки случился. И забил его опять же Кордоба. Слаломный рейд Кривцова прервал Мастерной и вдруг решил пробежаться вдоль своей штрафной площади. Джон шикарно сыграл корпусом, мяч забрал, а затем и прошил Гудиева – 2:0, победа «Краснодара».

Продолжается погоня за «Зенитом», пока что отставание сокращено до одного балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар

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