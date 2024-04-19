«Краснодар» повторил клубный рекорд чемпионата России

Вечером 19 апреля «Краснодар» принимает в рамках 25 тура РПЛ воронежский «Факел». Вперёд «быки» вышли на 60-й минуте встречи усилиями Виктора Са, а удвоил преимущество на 86-й минуте ближе к концу игры форвард Джон Кордоба.

Как сообщает «Цифроскоп», «Краснодар» вышел вперёд уже в 12-м домашнем матче подряд в рамках чемпионата России. Таким образом, «быки» повторили клубный рекорд.

Напомним, что игра «Краснодара» и «Факела» подходит к концу. Южане продолжают уверенно вести. Близится финальный свисток.

Без учёта игры «Зенита», южане сокращают отставание от первого места на одно очко.