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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» повторил клубный рекорд чемпионата России

19 Апреля 2024 • 20:54 Комментировать

Вечером 19 апреля «Краснодар» принимает в рамках 25 тура РПЛ воронежский «Факел». Вперёд «быки» вышли на 60-й минуте встречи усилиями Виктора Са, а удвоил преимущество на 86-й минуте ближе к концу игры форвард Джон Кордоба.

Как сообщает «Цифроскоп», «Краснодар» вышел вперёд уже в 12-м домашнем матче подряд в рамках чемпионата России. Таким образом, «быки» повторили клубный рекорд.

Напомним, что игра «Краснодара» и «Факела» подходит к концу. Южане продолжают уверенно вести. Близится финальный свисток.

Без учёта игры «Зенита», южане сокращают отставание от первого места на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
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