«Краснодар» близок к победе над «Факелом» после гола Кордобы

«Краснодар» сделал ещё один шаг к победе над «Факелом» в стартовом матче 25-го тура Премьер-лиги. На 60-й минуте «быки» наказали соперника за ошибку в обороне, и Виктор Са открыл счет. Вскоре после ряда ударов по воротам Джон Кордоба поразил цель, но радовались краснодарцы недолго - ВАР отменил гол. Тем не менее, форвард добился своего под конец игры. Кордоба отобрал мяч у защитника и с разворота поразил цель.

2:0, «Краснодар» вплотную подобрался к «Зениту». Соперник после четвертого поражения подряд делит 11-е место.

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