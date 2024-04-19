В ближайшее время реконструируют стадион «Локомотив»

В мэрии Москвы сообщили, что стадион «Локомотив», расположенный в районе Люблино, будет реконструирован в ближайшее время.

Сообщается, что 2024 году на его месте появится большая игровая арена площадью более семь тысяч квадратных метров с искусственным покрытием и подогревом.

При этом играть можно будет и летом, и зимой. Сбоку от основного поля будет размещено два малых тренировочных поля размером более 500 кв. м каждое. Для того, чтобы за ходом игры было удобнее наблюдать, установят табло.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что территория стадиона будет оснащена системой ливневой канализации.

Благодаря качественному наружному освещению, в том числе специальным спортивным прожекторам, — играть и тренироваться будет комфортно и в вечернее время.