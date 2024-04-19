Гол Са в ворота «Факела» стал тысячным голом в истории «Краснодара»

Вечером пятницы «Краснодар» и «Факел» открывают 25-й тур Российской премьер-лиги. Счёт матча на 60-й минуте открыл Виктор Са, зимний новичок «быков».

Как уточняет пресс-служба «Краснодара», своим голом Са вошёл в историю. Ведь оформил он тысячный по счёту гол в истории «Краснодара».

«Краснодар» - относительно молодой российский клуб. Он появился в феврале 2008 года. Но уже с зимы 2011 года «быки» перебрались в Премьер-лигу, которую не покидали по сей день. Высшее достижение – третье место (трижды). Также клуб два раза добирался до финальных матчей Кубка России, но в обоих уступал по пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.