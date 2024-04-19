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Португальский агент: Чалов может играть в любом чемпионате

19 Апреля 2024 • 20:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.47 X 4.40 2 6.70
Через 22 ч. 3 мин.

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов может заиграть в любом зарубежном чемпионате.

Ранее появилась информация, что интерес к 26-летнему нападающему проявляет «Монако».

- Если «Монако» решит купить Чалова, то никаких проблем с переходом не будет. Федор может играть в любом чемпионате, - сказал Барбоза в интервью Metaratings.ru.

Чалов в этом сезоне сыграл в 23 матчах за ЦСКА и записал на свой счёт девять голов и три результативные передачи. Соглашение игрока с «армейским» клубом действует до лета 2025 года, а трансферная стоимость Чалова оценивается в 12 миллионов евро.

ЦСКА в 23 турах набрал 37 баллов и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. 20 апреля «армейцы» на своём поле примут «Ахмат».


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