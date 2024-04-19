Португальский агент: Чалов может играть в любом чемпионате

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов может заиграть в любом зарубежном чемпионате.

Ранее появилась информация, что интерес к 26-летнему нападающему проявляет «Монако».

- Если «Монако» решит купить Чалова, то никаких проблем с переходом не будет. Федор может играть в любом чемпионате, - сказал Барбоза в интервью Metaratings.ru.

Чалов в этом сезоне сыграл в 23 матчах за ЦСКА и записал на свой счёт девять голов и три результативные передачи. Соглашение игрока с «армейским» клубом действует до лета 2025 года, а трансферная стоимость Чалова оценивается в 12 миллионов евро.

ЦСКА в 23 турах набрал 37 баллов и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. 20 апреля «армейцы» на своём поле примут «Ахмат».