Гаджиев не исключил, что Антон Миранчук ведёт переговоры с другим клубом

Гаджи Гаджиев, знаменитый российский тренер порассуждал о будущем Антона Миранчука. Не исключено, что полузащитник покинет «Локомотив» уже после этого сезона.

«Могут быть вещи, о которых мы не знаем. Например, игрока может не устраивать текущий контракт. Возможны финансовые разногласия между сторонами. Что часто бывает скрыто, он может вести переговоры и с другим клубом. Тогда укрепляется уверенность футболиста в том, что даже если он и уйдет, то в другом клубе он ничего не потеряет», - говорит Гаджиев для «Газеты.Ру».

Родной брат Антона Алексей уже не первый год играет за границей в «Аталанте» из Бергамо. Самого Антона Миранчука новости СМИ связывали с «Бешикташем».

Текущий контракт Миранчука с «Локо» рассчитан лишь до конца текущего сезона.