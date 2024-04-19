Борис Игнатьев считает, что Пиняеву рано переходить в «Манчестер Сити» или «Челси»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев считает, что вингеру «Локомотива» Сергею Пиняеву на данный момент рано переходить в зарубежный клуб.

- На сегодняшний день, я думаю, что Пиняеву надо окрепнуть в «Локомотиве». Через несколько лет может настать момент, когда московский клуб скажет ему: «Езжай, мы заработаем», а в Англии готовы будут его забрать. Сейчас не вижу никакого резона «Челси» или «Манчестер Сити» покупать Пиняева, - передаёт слова Бориса Игнатьева «Матч ТВ».

В пятницу появилась информация о том, что в услугах 19-летнего полузащитника заинтересованы «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Сообщалось, что Пиняев впечатляет скаутов английских клубов и сделка может состояться уже ближайшим летом.

Пиняев является игроком столичного клуба с 2023 года, перейдя из «Крыльев Советов». Его контракт с «железнодорожниками» действует до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Пиняев записал на свой счёт три гола и сделал пять результативных передач на партнёров. «Локомотив» в 23 турах набрал 37 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. 20 апреля «железнодорожники» в гостях сыграют против «Рубина».