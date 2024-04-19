Гаджиев оценил возможный уход Дзюбы из «Локомотива»

Гаджи Гаджиев, владелец махачкалинского «Динамо» порассуждал о новостях, связанных с возможным уходом из «Локомотива» Артёма Дзюбы. Прошлой весной нападающий являлся незаменимым звеном в атаке «Локо», однако сейчас сильно сдал и часто пропускает игры по причине здоровья.

«Когда он пришел в «Локо», его вклад в копилку команды был выше. Потом появились другие игроки – Пиняев, Глушенков, вносящие более значимый вклад в достижения команды. Видимо, поэтому и встал вопрос о его уходе. А правильное или нет это решение, разберутся на месте», - говорит Гаджиев для «Газеты.Ру».

Дзюба, которому летом исполнится 36 лет, в этом сезоне не шибко радует своей статистикой в команде Михаила Галактионова. У него в активе четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах во всех турнирах.