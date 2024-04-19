Дебютный юбилейный гол Са позволил «Краснодару» повести в игре с «Факелом»

В 25-м туре Премьер-лиги «Краснодар» играет дома против «Факела». «Быки» только на исходе часа матча смогли взломать оборону противника. Свой первый гол за команду забил Виктор Са, также этот результативный удар стал 1000-м в истории краснодарцев. У линии своей штрафной грубо ошибся Ильнур Альшин. Джон Кордоба получил мяч и сыграл под удар Са, который метко послал мяч в правый угол ворот соперника.

При счете 1:0 «Краснодар» до одного очка сокращает отставание от лидирующего «Зенита». «Факел» делит 11-е место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.