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Бышовец предостерёг «Зенит» от недооценки соперников

19 Апреля 2024 • 20:20 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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21.04 16:15

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец предупредил «Зенит» и призвал питерский клуб отказаться от недооценки своих соперников на финише. По мнению Бышовца, именно это может стать для «сине-бело-голубых» фатальным в борьбе за чемпионство.

«Главное в управлении командой избежать того, о чем Сергей Семак говорит: недооценки соперника, которой всё-таки «Зенит» грешит», - говорит Бышовец для «Газеты.Ру».

В прошлые выходные питерцы обыграли «Краснодар» в рамках Премьер-лиги. Это подарило «Зениту» отрыв в четыре очка от «быков» в чемпионской гонке. Теперь у «Зенита» первое место и 47 баллов, а у «Краснодара» второе и 43 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец

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