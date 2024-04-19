В ЦСКА объяснили, почему отпустят Файзуллаева на Кубок Азии U-23

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил решение клуба отпустить хавбека Аббосбека Файзуллаева на Кубок Азии U23.

«Безусловно, мы понимаем важность молодежного Кубка Азии, одновременно являющегося отбором на летние Олимпийские игры в Париже. Поездка туда может стать историческим событием для страны — во многом отсюда и значимость турнира, и внимание к нему на всех уровнях правительства», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

К слову, футболист присоединится к сборной Узбекистана после матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА - «Спартак», матч запланирован на 21 апреля.

Напомним, что Кубок Азии U23 проходит в Катаре, сборная Узбекистана в первом матче обыграла Малайзию со счетом 2:0.