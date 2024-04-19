Григорян считает, что Абаскаль поступил с Джикией как неопытный тренер

По словам известного российского специалиста Александра Григоряна, испанцу Гильермо Абаскалю не стоило конфликтовать с защитником и капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

Напомним, Абаскаль был уволен с поста главного тренера столичной команды 14 апреля, вместо него руководить «Спартаком» будет его помощник Владимир Слишкович.

- Джикия пропустил очень много, ему сейчас будет непросто играть. Абаскаль с ним поступил как неопытный тренер, хотя он и есть неопытный. Надо было считаться с тем, что Джикия - лидер команды и выстраивать отношение с ним так, чтобы не было конфликтной ситуации, - сказал Григорян в интервью Metaratings.ru.

В активе Джикии в текущем сезоне 11 матчей за «Спартак», результативными действиями капитан «красно-белых» не отметился.

Московский клуб в 23 турах набрал 35 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Свой ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье против «Ростова», начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.