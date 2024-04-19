Актёр Маклаков эмоционально отреагировал на отставку Абаскаля

Известный актёр Алексей Маклаков поделился мнением об увольнении главного тренера в московском «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я счастливейший человек на свете! Наконец-то Абаскаль ушёл. Это большой плюс для нашего футбола, что он покинул его. Он часто спрашивал у Бога состав, значит, в этот раз не смог с ним договориться», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Напомним, ранее московский клуб расстался с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. На данный момент руководит футболистами Владимир Слишкович, который, по информации различных СМИ, конфликтовал с прежним наставником.

Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 35 баллов.