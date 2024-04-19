Денисов: Эшуорт был спокойным и рассудительным, слова на ветер не бросал

Игрок «красно-белых» Даниил Денисов рассказал, каким ему запомнился англичанин Пол Эшуорт, который ранее был уволен с должности технического директора клуба.

Напомним, Эшуорт работал в «Спартаке» с 2022 года. Изначально он занимал должность спортивного директора, но вскоре стал техническим директором. 12 апреля «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Эшуортом.

- Он был спокойным, рассудительным. Слова на ветер не бросал. Я не так часто контактировал с ним в близкой обстановке, но виделись мы часто, - передаёт слова Денисова «Матч ТВ».

Денисов в текущем сезоне провёл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах и записал на свой счёт три голевые передачи. Контракт футболиста со столичным клубом действует до 2026 года.