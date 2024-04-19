Ташуев: «Я прекрасно знаю стиль «Краснодара», всё же далеко не последний человек, который был к этому причастен»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- После матча с «Ростовом» вы говорили, что футболисты были зажаты. Как пытались раскрепостить их перед матчем со второй командой чемпионата?

- Всё достаточно просто. Во-первых, тренировочный процесс направлен на то, чтобы они чувствовали уверенность в себе. А второе, это ментальное. Разговариваем с ребятами, потому что понимаем, что достаточно большая ответственность. Весенний этап достаточно серьезный в борьбе за выживание и за верхние места особенно. На нас не давит потолок сверху, поэтому работаем, это наша работа.

- Наверняка анализировали, как поменялась игра «Краснодара» после возвращения Мурада Мусаева?

- Я прекрасно знаю стиль «Краснодара». Я далеко не последний человек, который был к этому причастен. Это более креативный футбол, более комбинационный, на владении мячом построен, на проникании в зоны при позиционных атаках. Достаточно всё закономерно. В то же время интересно.

- Сегодня в воротах Виталий Гудиев, а не Александр Беленов. Связано ли это с тем, что Виталий в первом круге отыграл на ноль в Воронеже?

- Я даже не думал об этом, если честно. Нет, просто Саша достаточно большое количество матчей провел. Гудиев - хороший вратарь, возможно, Саше нужна какая-то небольшая перезагрузка, пауза, не более того.

- Божин и Якимов по-прежнему восстанавливаются. Когда болельщикам ждать их на поле?

- Надеемся, что к Самаре они будут готовы.