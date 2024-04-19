Широков выбрал двух тренеров для «Спартака»

Бывший игрок сборной Роман Широков поделился мнением о том, кто должен возглавить московский «Спартак».

«Если исходить из логики и моего понимания, то либо Черчесов, либо Карпин», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Ранее пресс-служба «Спартака» уволила Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, назначив Владимира Слишковича исполняющим обязанности наставника.

По итогам 23 сыгранных туров «Спартак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 35 набранных очков.

21 апреля «красно-белые» встретятся на выезде с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.