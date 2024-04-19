Широков — об отставке Абаскаля: «Спартак» всё равно ни за что не борется»

Экс-хавбек сборной России Роман Широков поделился мнением об увольнении главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Отставка Абаскаля сейчас — правильное решение. Если у вас нет кандидата на эту должность, смысл был его менять? Так бы и доехали до конца чемпионата — они всё равно ни за что не борются», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, ранее московский клуб расстался с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. На данный момент руководит футболистами Владимир Слишкович, который, по информации различных СМИ, конфликтовал с прежним наставником.

Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 35 баллов.