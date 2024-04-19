Мусаев: «После «Зенита» в тот же вечер переключились на «Факел»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».
- Сколько лично вам дней понадобилось, чтобы переключиться с «Зенита» на «Факел»?
- Да уже после «Зенита» в тот же вечер надо было переключаться. Стали собирать информацию и смотреть игры. Поэтому сразу же.
- Сегодня нет из-за дисквалификации Тормены и Черникова. Как это влияет на игровой рисунок «Краснодара»?
- Это важные игроки для нас. Игровой рисунок никак не будет изменен. Мы сохраним те принципы построения игры, которые были, просто и функции будут выполнять другие футболисты.
- То, что в запасе остался Батчи, и в основном составе Виктор Са, чем обусловлено?
- Виктор Са две игры очень хорошо выходил на замену, заслужил шанс проявить себя с первых минут.
- Получилось, что в матчах с «Факелом» «Краснодар» трижды бил пенальти. Ни разу не забил, и дважды это не получилось у Джона Кордобы. Есть ли у вас список пенальтистов на этот матч, и какое место в нем занимает Джон?
- У нас главный пенальтист - Эдик Сперцян, поэтому все пенальти его.
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