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Мусаев: «После «Зенита» в тот же вечер переключились на «Факел»

19 Апреля 2024 • 18:51 Комментировать
Краснодар
0:0
Факел
1 1.65 X 3.90 2 5.80
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Сколько лично вам дней понадобилось, чтобы переключиться с «Зенита» на «Факел»?

- Да уже после «Зенита» в тот же вечер надо было переключаться. Стали собирать информацию и смотреть игры. Поэтому сразу же.

- Сегодня нет из-за дисквалификации Тормены и Черникова. Как это влияет на игровой рисунок «Краснодара»?

- Это важные игроки для нас. Игровой рисунок никак не будет изменен. Мы сохраним те принципы построения игры, которые были, просто и функции будут выполнять другие футболисты.

- То, что в запасе остался Батчи, и в основном составе Виктор Са, чем обусловлено?

- Виктор Са две игры очень хорошо выходил на замену, заслужил шанс проявить себя с первых минут.

- Получилось, что в матчах с «Факелом» «Краснодар» трижды бил пенальти. Ни разу не забил, и дважды это не получилось у Джона Кордобы. Есть ли у вас список  пенальтистов на этот матч, и какое место в нем занимает Джон?

- У нас главный пенальтист - Эдик Сперцян, поэтому все пенальти его.

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Евро-Футбол.Ру,
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