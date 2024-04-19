Черевченко: Уверен, что Дзюба ещё поиграет

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о возможном уходе форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«В том сезоне, считаю, что он очень сильно помог «Локомотиву». Думаю, что руководство на каждого футболиста рассчитывает, на Артёме зацикливаться не надо», — приводит слова Черевченко «ВсеПроСпорт».

При этом специалист заявил, что Дзюба пока не станет заканчивать с футболом.

35-летний форвард защищает цвета «Локомотива» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста. Контракт игрока с «красно-зелеными» истекает предстоящим летом.