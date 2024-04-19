Бышовец объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича

Экс-наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне первенства страны. Ранее южане поменяли тренера, теперь ими руководит Мурад Мусаев.

«Вся подготовка форсировалась с тем, чтобы выйти в оптимальном состоянии, но, к сожалению, этого не получилось, команда стала терять очки. Думаю, этот фактор повлиял на последующие шаги в отношении Владимира Ивича», — приводит слова специалиста издание «Газета.Ru».

При этом наставник считает, что у южного клуб ещё остаются шансы на то, чтобы претендовать на победу в чемпионате России.

Стоит отметить, что на данный момент лидирует в РПЛ «Зенит», который заработал 47 баллов. А что касается «Краснодара», то коллектив Мурада Мусаева набрал 43 очка.