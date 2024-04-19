«Спартак» поездом отправился на матч с «Ростовом» — Бабич вернулся в строй

Московский «Спартак» отправился на гостевой матч Российской премьер-лиги против «Ростова».

— Команда поездом отправляется в Ростов-на-Дону. В расположение вернулся защитник Срджан Бабич, пропускавший матч в Петербурге.

Полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес продолжают восстановление. Также остается в Москве вратарь Александр Селихов, который приболел.

В субботу спартаковцы проведут тренировку в Ростове, — сообщили корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону в пресс-службе «Спартака».

Встреча 25-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 21 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по мск.