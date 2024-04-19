Ловчев — о ситуации с Джикией: «Так не было при Старостине»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поведении руководства «красно-белых» в ситуации с капитаном команды Георгием Джикией.

Эксперт заявил, что не понимает, почему боссы клуба позволили Гильермо Абаскалю так себя вести с Джикией, который долго верой служил «Спартаку».

«Так не было при Николае Петровиче Старостине. Любой мог возвращаться в «Спартак» даже из другой команды», — заявил Ловчев в эфире «Матч Премьер».

В текущей кампании 30-летний Джикия появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Действующий трудовой договор защитника со «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.