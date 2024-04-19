Актёр Маклаков верит, что «Спартак» обыграет «Ростов» на выезде

Известный актёр Алексей Маклаков, являющийся фанатом «Спартака», высказался о предстоящем матче команды против «Ростова».

«Я за «Спартак» уже болею 40 лет. Конечно, он для меня будет фаворитом в этой игре. Естественно, я верю в победу «Спартака», иначе зачем болеть за команду? Не могу говорить как специалист в футболе, я говорю как болельщик. Вся надежда на то, что у ребят есть амбиции», - цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

Маклаков добавил, что у футболистов есть определённая мотивация, учитывая в том числе и возможное нахождение на трибунах следующего тренера «Спартака».

Матч двадцать пятого тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 21 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.