Игрок «Балтики»: «Российский клуб выиграет Лигу чемпионов»

Игрок «Балтики» Анхело Энрикес оптимистично смотрит на перспективы российского футбола после снятия санкций. По мнению чилийца, однажды клуб РПЛ сможет выиграть Лигу чемпионов.

«Когда российские клубы вернут в еврокубки, я думаю, что результат будет восхитительным. Я считаю, что в один день российский клуб выиграет Лигу чемпионов», - цитирует Энрикеса «РБ Спорт».

По словам Энрикеса, в больших клубах чемпионата России выступают игроки высокого уровня, поэтому победа в Лиге чемпионов возможна.

Напомним, что из-за санкций российские клубы уже более двух лет не выступают в турнирах под эгидой УЕФА.