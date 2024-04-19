Сперцян и Кордоба — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Факелом»

Сегодня, 19 апреля, «Краснодар» примет на своём поле «Факел» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба кубанского коллектива опубликовала информацию о тех футболистах, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Факелом».

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов (вр), Оласа, Алонсо, Кайо, Олусегун, Кривцов, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Кади, Кордоба.

Встреча 25-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Факелом» должна стартовать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.