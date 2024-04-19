Бышовец — о «Локомотиве»: «Здесь — и критика, и ожидание быстрого результата»

Экс-наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о результатах «железнодорожников» в нынешнем сезоне первенства страны.

«В целом, стабильности «Локомотиву», возможно, и не хватает, что вполне объяснимо. Команда проходит становление, набирается опыта, перспективные игроки есть. Здесь — и критика, и ожидание быстрого результата», — приводит слова специалиста издание «Газета.Ru».

При этом наставник считает, что предстоящий матч с «Рубином» будет настоящей проверкой для московской команды.

Данная встреча состоится в столице Татарстана завтра, 20 апреля. Судья начнёт игру в 14:00 мск.