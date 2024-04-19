Семшов назвал топ-лиги, которые подойдут Пиняеву

Бывший тренер «Химок» Сергей Семшов ответил на вопрос о том, какой чемпионат больше подходит вингеру «Локомотива» Сергею Пиняеву.

Ранее появилась информация, что за 19-летним россиянином следят «Челси» и «Манчестер Сити».

«Точно не Англия. Думаю, Италия или Испания ему бы точно подошли», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В этом сезоне Пиняев смог отличиться только три раза в 31 сыгранном матче за «Локомотив». Кроме того, на счету футболиста пять голевых передач.

Действующий трудовой договор Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Рыночная цена игрока, по данным Transfermarkt, составляет 8 млн евро.

Семшов: Пиняев не дотягивает до уровня «Челси» и «Манчестер Сити»