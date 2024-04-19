Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев в обозримом будущем не переедет в Английскую премьер-лигу. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ни «Манчестер Сити», ни «Челси», ни другие английские клубы не проявляют интерес к Пиняеву.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 19-летний Пиняев находится на радарах «Манчестер Сити» и «Челси».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Сергея Пиняева в 8 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 31 матч, в которых забил трижды.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 20 апреля – против «Рубина» на выезде.