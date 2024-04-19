Агент Сафонов: «Сомневаюсь, что Пиняев потянет уровень АПЛ»

Российский агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию об интересе топ-клубов АПЛ к нападающему «Локомотиву» Сергею Пиняеву.
Ранее стало известно, что за 19-летним футболистом следят «Челси» и «Манчестер Сити».
«Немного удивлен этой информацией. Сомневаюсь, что Пиняев в данный момент потянет такой уровень», — приводит слова Сафонова Vprognoze.
Агент отметил, что Пиняев является хорошим игроком, но пока его время еще не пришло.
Действующее трудовое соглашение 19-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.
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