Агент Сафонов: «Сомневаюсь, что Пиняев потянет уровень АПЛ»

Российский агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию об интересе топ-клубов АПЛ к нападающему «Локомотиву» Сергею Пиняеву.

Ранее стало известно, что за 19-летним футболистом следят «Челси» и «Манчестер Сити».

«Немного удивлен этой информацией. Сомневаюсь, что Пиняев в данный момент потянет такой уровень», — приводит слова Сафонова Vprognoze.

Агент отметил, что Пиняев является хорошим игроком, но пока его время еще не пришло.

Действующее трудовое соглашение 19-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.