Чернов — о прощании с Абаскалем: «Было тяжело, чуть не заплакал»

Игрок обороны «Спартака» Никита Чернов рассказал о прощании игроков с бывшим наставником команды Гильермо Абаскалем.

«Он растрогался немного, частичку себя оставил у нас, грустно, наверное, ему было уходить. И сын у него в Москве родился. Он хороший тренер, много с ребятами общался, и я под его руководством первый год играл — наверное, один из лучших моих годов. Всплакнул? Практически да», — цитирует игрока издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее московский клуб расстался с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. На данный момент руководит футболистами Владимир Слишкович, который, по информации различных СМИ, конфликтовал с прежним наставником.

Спартак» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 35 баллов.