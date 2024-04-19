Идову рассказал, есть ли у него доверие к Галактионову

Бывший защитник «Локомотива» и «Химок» Брайн Идову в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «железнодорожников» в нынешнем сезоне, а также о ситуации с Артёмом Дзюбой.

- За какими клубами сейчас пристальнее всего следите?

- Особенно пристально за «Манчестер Юнайтед», за который болею всю жизнь. А если говорить про российские клубы, то назову те команды, за которые я играл: «Локомотив», «Химки». А также, за партнерами, с которыми раньше выходил на поле.

- Как оцениваете выступление «Локомотива»? Большего ожидали в этом сезоне?

- Если честно, не ждал особенно много от «железнодорожников» в этом сезоне. Ждал от «Зенита», который пока оправдывает все ожидания и задачи, которые стоят перед ним. Был приятно удивлен результатами «Краснодара». Это настоящая неожиданность. А у остальных клубов нет такой стабильности: хорошие матчи чередуются с провальными. Если говорить о «Локомотиве», я понимал, что команда провела очень хороший отрезок прошлой весной. Но тогда была задача – спасти команду. На такой эйфории они и полетели. Я понимал, что следующий сезон будет тяжело продолжить в таком же духе. Мы это и видим. Но если сравнивать результаты с «Динамо» и ЦСКА, то они одинаковые. Как и рисунок игры. Все эти клубы борются за третье место.

- Кого назовете фаворитом в этой борьбе?

- Сложно сказать. Вроде «Динамо» хорошо вошло в весеннюю часть сезона, но сейчас пошел спад и снижение результатов. Хотя игру со «Спартаком» я бы записал «бело-голубым» в актив. Но они ее проиграли. Потом последовало поражение от «Урала». «Локомотив» хорошо сыграл с «Краснодаром», но плохо с «Динамо». С ЦСКА не дотерпели – упустили победу, но хорошо сыграли с «Ахматом». «Армейцы» играли примерно также. Поэтому сложно отдать кому-то предпочтение в гонке за медали. Но я буду болеть за «Локомотив».

- У Галактионова недавно была встреча с руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды. Вам нравится, как «железнодорожники» играют при этом тренере? Есть к нему доверие?

- С «Динамо» игру смотрел вживую, и матч получился провальным, но я не могу сказать, что это тренерское поражение, и игра была не та. Просто игроки соперника на данный период времени играли более мотивированно. С «Краснодаром» мне игра понравилась, с ЦСКА. Так что доверие к Галактионову у меня есть. Но только футболисты могут сказать, удобно ли им выступать под его руководством или им нужен новый импульс.

- Как относитесь к ситуации с Дзюбой?

- Я помню, что некоторые матчи он пропускал из-за травмы, но если есть и другие моменты, по которым он не выходит в составе, то это печально. В футболе часто встречаются истории, что в контрактах есть разные опции и пункты, финансовые моменты, и игрока могут искусственно выводить из состава, но я не знаю ситуацию Артёма. Знаю только, что это большой профессионал, и он всегда выкладывается по полной.

- Он способен принести еще пользу «Локомотиву»?

- Если судить по осенней части, то очень сильно себя показали Дзюба, Пиняев и Глушенков. И только последний держит марку на том же уровне. Пиняев немного сдал, как и Дзюба. А нужен ли Артём клубу, зависит от того, чего «Локомотив» хочет в будущем. Дзюба привык побеждать и быть лидером. Но я не знаю, как хочет строить игру команда. Нужен ли ей большой, габаритный нападающий, на которого можно скидывать мячи, или необходим более мобильный и техничный форвард.

- Раз «Локомотив» его взял, значит, он был нужен?

- На тот момент. Он был нужен из-за опыта и лидерских качеств. Плюс Артём был мотивирован доказать клубам, которые его не взяли. А когда он мотивирован – это один из лучших игроков лиги.

- Если сравнивать состав «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», кто для вас номер один?

- «Динамо» и «Локомотив» примерно одинаковые. Если брать по именам. С такими составами эти команды должны бороться за высокие места.

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Елена Григорьевская