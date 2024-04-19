Семшов: Пиняев не дотягивает до уровня «Челси» и «Манчестер Сити»

Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о возможном переезде нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в топ-клуб АПЛ.

Ранее появилась информация, что в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси».

По мнению эксперта, переход Пиняева в команды АПЛ сейчас невозможен.

«Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам прекрасно понимает, что не дотягивает до уровня таких команд», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что сейчас Пиняеву нужно обрести стабильность в «Локомотиве», ведь он не всегда выходит в основе.

На счету 19-летнего Пиняева три забитых мяча и пять ассистов в 31 матче нынешнего сезона.