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Семшов: Пиняев не дотягивает до уровня «Челси» и «Манчестер Сити»

19 Апреля 2024 • 17:37 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
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Через 19 ч. 31 мин.

Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о возможном переезде нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в топ-клуб АПЛ.

Ранее появилась информация, что в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Челси».

По мнению эксперта, переход Пиняева в команды АПЛ сейчас невозможен.

«Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам прекрасно понимает, что не дотягивает до уровня таких команд», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что сейчас Пиняеву нужно обрести стабильность в «Локомотиве», ведь он не всегда выходит в основе.

На счету 19-летнего Пиняева три забитых мяча и пять ассистов в 31 матче нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Семшов Челси Манчестер Сити Сергей Пиняев ещё теги

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