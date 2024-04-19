Мостовой верит, что «Манчестер Сити» и «Челси» следят за Пиняевым

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием об интересе английских грандов к нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву.

Мостовой считает, что «Манчестер Сити» и «Челси» действительно могут проявлять интерес к россиянину, ведь он уже был на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

«Я уже несколько лет назад говорил, что Пиняев — один из лучших молодых футболистов. Его природа наградила хорошими футбольными качествами», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущей кампании 19-летний Пиняев принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, забил три мяча и стал автором пяти результативных передач.